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Территорию возле медцентра имени Логинова благоустроят

Георгий Соланович
Город
Территорию возле медцентра имени Логинова благоустроят
Проект нового медицинского комплекса МКНЦ им. Логинова / Фото: stroi.mos.ru
Россия, Москва, Новогиреевская улица, 1 Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы в 2022 году благоустроят территорию возле многопрофильного медицинского центра имени Логинова. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Запланированы работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности территорий, прилегающих к крупному многопрофильному медицинскому центру — МКНЦ имени Логинова. В зону работ включили участки шоссе Энтузиастов, Новогиреевской улицы и Терлецкого проезда, — пояснил заммэра.

Так, специалисты обустроят новые тротуары и приведут в порядок существующие, заменят покрытие проезжей части, оборудуют удобные спуски для маломобильных граждан, установят 75 фонарей, осветят территорию возле шести пешеходных переходов на Новогиреевской улице и в Терлецком проезде, а также установят пять современных остановок для общественного транспорта.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в рамках благоустройства приведут в порядок ограждение территории МКНЦ, при въезде установят новые шлагбаумы, со стороны Терлецкого проезда организуют парковку.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о готовности лечебно-диагностического комплекса МКНЦ имени Логинова на востоке города более чем на три четверти.

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