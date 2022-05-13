Постпред Финляндии при НАТО заявил, что не видит военных угроз со стороны России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Финляндия на данный момент не видит никаких прямых военных угроз со стороны России. Об этом сообщил постоянный представитель республики при НАТО Клаус Корхонен в пятницу, 13 мая.

Корхонен признал, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс может резко изменить окружающую обстановку в области безопасности, однако сейчас с российской стороны не наблюдается каких-либо военных угроз или другой «нестандартной активности».

Финский постпред при НАТО также добавил, что Москва, вероятно, организует «кампании по дезинформации» и кибератаки на Хельсинки.

При этом «какой-либо ядерной ситуации» в ближайшее время не предвидится, передает слова Корхонена ТАСС.

До этого глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна собирается подать заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.

При этом военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «ВМ» подчеркнул, что России придется укрепить свою границу с Финляндией и нацелить на нее свои оперативно-тактические ракеты в случае ее вхождения в Североатлантический альянс.