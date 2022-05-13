Постпред Финляндии при НАТО заявил, что не видит военных угроз со стороны России
Финляндия на данный момент не видит никаких прямых военных угроз со стороны России. Об этом сообщил постоянный представитель республики при НАТО Клаус Корхонен в пятницу, 13 мая.
Корхонен признал, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс может резко изменить окружающую обстановку в области безопасности, однако сейчас с российской стороны не наблюдается каких-либо военных угроз или другой «нестандартной активности».
Финский постпред при НАТО также добавил, что Москва, вероятно, организует «кампании по дезинформации» и кибератаки на Хельсинки.
При этом «какой-либо ядерной ситуации» в ближайшее время не предвидится, передает слова Корхонена ТАСС.
До этого глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна собирается подать заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.
При этом военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «ВМ» подчеркнул, что России придется укрепить свою границу с Финляндией и нацелить на нее свои оперативно-тактические ракеты в случае ее вхождения в Североатлантический альянс.