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Вице-премьер Украины заявила о готовности Турции помочь в переговорах по «Азовстали»

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Вице-премьер Украины заявила о готовности Турции помочь в переговорах по «Азовстали»
Фото: shutterstock

Анкара выразила готовность выступить посредником на переговорах Киева и Москвы по эвакуации боевиков с территории завода «Азовсталь». Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук в пятницу, 13 мая.

По ее словам, главной задачей в диалоге Москвы и Киева является согласование эвакуации тяжелораненых солдат ВСУ. При этом Украина выражает желание письменно закрепить проведение данной процедуры и уже выдала мандат на проведение переговоров об эвакуации представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) и ООН.

— Мы хотим, чтобы был подписан документ: как именно будет происходить эвакуация из «Азовстали», готовимся к подписанию, — подчеркнула Верещук.

Посредником в переговорах будет выступать Турция, передает РИА Новости.

В четверг, 12 мая, заместитель командира батальона «Азов» Святослав Паламар заявил о 600 раненых бойцах нацбатальона. Он заметил, что для спасения бойцов «Азова» Киеву придется «сделать невозможное». Приказ поддерживать оборону в сложившихся условиях замкомандира нацбатальона считает невыполнимым.

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