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Байден лично занялся решением проблемы дефицита в США молочных смесей для новорожденных

Георгий Соланович
В мире
Байден лично занялся решением проблемы дефицита в США молочных смесей для новорожденных
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден взял под личный контроль проблему дефицита в стране молочных смесей для новорожденных. Информация об этом появилась на сайте Белого дома.

Так, лидер США встретился с представителями крупнейших розничных сетей и компаний-производителей для обсуждения вопроса по обеспечению доступа граждан Америки к смесям для детей.

При этом Байден также анонсировал упрощение бюрократических процедур по допуску товаров в магазины и принятие мер против спекулянтов, продающих детское питание в интернете по завышенным ценам.

На данный момент дефицит молочных смесей в Соединенных Штатах оценивается в 40-50 процентов. Основной причиной нехватки товара считается отзыв крупной партии питания компании Abbott из-за высокой вероятности заражения болезнетворными бактериями, пишет «Лента».

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов 11 мая заявил, что США сознательно переворачивают положение дел «с ног на голову», утверждая, что продовольственный кризис является следствием действий России на Украине.

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