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Санкции Запада в отношении России обречены на провал и будут иметь серьезные последствия для стран, которые их вводили, считает китайский эксперт Гао Дэшен.

— Попытка Запада изолировать Россию, экономику страны «Большой двадцатки» с огромными запасами нефти и газа, мощным военно-промышленным комплексом и разнообразным экспортом, будет иметь серьезные последствия и неизбежно закончится провалом, — считает Дэшен.

Он отметил, что после введения антироссийских санкций Москва приняла жесткие ответные меры, что доказывает наличие у Кремля системного плана реагирования и высокую подготовку РФ к давлению извне.

Китайский эксперт также призвал не недооценивать экономическую мощь России, так как большие энергетические и продовольственные запасы государства позволяют Москве влиять на международную экономическую систему и бросить вызов доминированию Вашингтона, передает РИА Новости.

12 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что западные санкции провоцируют глобальный кризис. Он также обратил внимание на то, что инфляция в европейских странах растет. В некоторых случаях она достигает 20 процентов в год. Помимо этого, товары в еврозоне стали дороже на 11 процентов.