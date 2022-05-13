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Миколог рассказал, какие грибы можно найти в подмосковных лесах в июне

Ирина Игнатенко
Общество
Миколог рассказал, какие грибы можно найти в подмосковных лесах в июне
Фото: Pexels

В середине июня в подмосковных лесах начнут массово появляться съедобные грибы. Об этом рассказал миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

По его словам, в настоящее время в лесах региона распространены так называемые сумчатые грибы. Это строчки и сморчки. К концу месяца в лесах можно будет найти первые маслята и подберезовики.

Он добавил, что в конце мая могут появиться съедобные навозники и вешенки. При этом «первая нормальная грибная волна» наступит примерно в середине июня, передает РИАМО.

Вишневский отметил, что в лесах Москвы активный рост грибов начнется на пару недель раньше, чем в Подмосковье, так как в мегаполисе на несколько градусов теплее. Грибы начнут активно расти в основных лесных массивах Лосиный Остров, Битца, Серебряный Бор.

Таким образом, грибы, которые массово появятся в подмосковных лесах в середине июня, в больших московских лесных массивах могут появиться уже в конце мая — начале июня.

Первые грибы появились в лесах Ленобласти. Местные жители начали хвастаться результатами тихой охоты в соцсетях и выкладывать кадры с полными корзинами сморчков. Какие еще грибы есть в местных лесах, рассказал грибник Николай Будник.

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