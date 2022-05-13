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В народном календаре дата получила названия: Еремей Запашник, Запрягальник, Яремник, Засеватель, посевы, третья встреча весны, пролетье. Православная церковь в этот день вспоминает пророка Иеремия, одного из четырех великих ветхозаветных пророков.

Запрещается в этот день лениться и бездельничать. Если преподобный увидит, что кто-то в этот день бездельничает, то обязательно накажет лентяя крупными неудачами. Поэтому в этот день не стоит откладывать дела на потом, а также создавать видимость работы. Необходимо трудиться в полную силу, тогда в будущем можно ожидать везения во всех жизненных сферах, особенно в финансовой.

Запрещается злиться, печалиться, грустить и тосковать. Этот день необходимо провести весело и оптимистично, вы должны дарить радость себе и окружающим. В этот священный день необходимо обязательно сходить в гости или пригласить гостей к себе, можете поговорить по душам, посмеяться и порадоваться общению, тогда в доме поселятся удача и благополучие.

Приметы погоды:

Если солнышко ясно взошло, то и лето будет ясное.

На Ерему погоже — уборка хлеба пригожа.

Непогода в этот день сулит холодную и суровую зиму.

Если еловые шишки рано и быстро распустились, то с посевом не стоит медлить.

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Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Почему нельзя лениться 14 мая

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