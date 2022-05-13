Жилой дом по реновации передали под заселение в районе Очаково-Матвеевское

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Веерная улица, дом 26а Карта всех событий

В Очаково-Матвеевском районе столицы началось заселение дома, построенного по программе реновации. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 13 мая.

— 11 мая в новый дом на Веерной улице в Очаково-Матвеевском начали переезжать семьи из близлежащей пятиэтажки — дома 26, корпус 2, — сказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он отметил, что в новостройке предусмотрено 446 трехкомнатных квартир. В шаговой доступности находятся скверы и парки.

По словам руководителя департамента, в Очаково-Матвеевском районе расселению по программе реновации подлежат 67 жилых домов.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что москвичи уже могут осмотреть свои новые квартиры и подать документы на оформление, передает официальный сайт мэра Москвы.

За первые четыре месяца этого года в столице по программе реновации расселили 42 дома старого жилого фонда. Больше всего зданий расселили на востоке Москвы.