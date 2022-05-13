Интернет-мошенники украли в Подмосковье более 2,5 миллиона рублей

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Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали подозреваемых в интернет-мошенничестве сотрудников онлайн-магазина. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники создали несколько сайтов, на которых якобы продавали автомобильные двигатели. Сотрудники данной организации принимали заказы и просили клиентов внести предоплату. После получения денег они направляли в пункты выдачи более дешевые детали, а после жалоб клиентов обещали решить проблему и переставали выходить на связь.

В полицию поступило 44 заявления от обманутых покупателей. Им нанесен материальный ущерб на сумму более 2,5 миллиона рублей. Однако, по версии следствия, жертвами мошенников могли стать около 800 человек.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники подмосковной полиции установили личности подозреваемых и задержали их по местам фактического проживания в городах Москве и Тольятти, — заявила Волк.

Она уточнила, что правоохранители задержали шесть человек — пять мужчин и одну женщину. Четверо подозреваемых заключены под стражу, одному выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а женщине — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает МВД Медиа.

12 мая злоумышленник представился жителю столичного района Некрасовка сотрудником одного из банков и под предлогом обмена рублей на валюту украл у него 640 тысяч рублей.