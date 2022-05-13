В Подмосковье с начала года 74 процента записей к врачу оформили онлайн

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В Московской области с начала года большая часть записей к врачу была оформлена онлайн — с помощью регионального портала госуслуг. Об этом сообщили в областном Минздраве.

Первый зампред областного правительства Светлана Стригункова отметила, что цифровизация системы здравоохранения позволяет упростить получение многих медицинских услуг, в том числе запись к медицинским специалистам. Теперь жители региона могут сделать это не выходя из дома и не обращаясь в регистратуру.

В целом с января в регионе жители оформили 17,8 миллиона записей — через портал «Госуслуги», по телефону 122, через инфомат. При этом онлайн было оформлено 74 процента записей. На горячей линии 122 жителям области помогает получить медицинские услуги голосовой помощник Светлана, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Услуга «Запись к ветеринарному врачу» на портале mos.ru появилась в декабре 2018 года, а в августе 2019-го — в мобильном приложении «Госуслуги Москвы». За это время, как уточняется, ей воспользовались около 350 тысяч раз.