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Здания Третьяковской галереи закрылись «по техническим причинам». Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 13 мая.

Инцидент произошел в Лаврушинском переулке. Сначала стало известно, что посетителей музея эвакуировали. Затем все музеи оказались закрыты «по техническим причинам».

По словам собеседника «ВМ», предварительно эвакуация произошла по причине прорыва трубы низкого давления в ходе ремонтных работ.

10 мая из терапевтического корпуса Городской клинической больницы № 71 были эвакуированы 40 человек из-за произошедшего возгорания.