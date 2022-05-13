Названы актуальные меры поддержки бизнеса в Подмосковье

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Председатель Московского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Владислав Корочкин назвал актуальные меры предпринимательства, которые введены в Московской области.

— Из наиболее актуальных мер поддержки бизнесу в Подмосковье — это кредитные каникулы, льготное кредитование, то есть для обеспечения возможности функционирования предприятий организована всяческая финансовая и кредитная поддержка, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Также власти региона ввели заморозку пени и штрафов по кредитам. Кроме того, в области активно развивается импортозамещение, растет число новых предприятий.

Эксперт уточнил, что в регионе действует более сотни различных мер поддержки предпринимательству.

Что касается дополнительных льгот, то, по мнению эксперта, стоит рассмотреть возможность освобождения от уплаты налога на имущество малые и средние предприятия.

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) назвали лучшие региональные практики поддержки малого и среднего бизнеса. Среди них льготные займы под 0,1 процента для компаний, ориентированных на импортозамещающее производство, выделение субсидий на закупку оборудования, льготные условия аренды земли, передает Взгляд.ру.

Ранее сообщалось, что доходы Подмосковья за четыре месяца 2022 года превысили 300 миллиардов рублей.