Сильный ветер с порывами ожидается в столице 13 мая
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Сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидается в столице в пятницу, 13 мая. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Температура поднимется до плюс 15–17 градусов. Местами ожидается небольшой кратковременный дождь.
Жителей и гостей столицы призвали быть внимательней. Не рекомендуется укрываться под деревьями и парковать рядом с ними автомобили.
Помимо этого, водителям автотранспорта следует быть осторожнее на дорогах. Им порекомендовали соблюдать скоростной режим и избегать внезапных маневров.
Москвичей предупредили, что сильный ветер и дождь могут стать причиной возникновения заторов и аварийных ситуаций, передает официальный сайт мэра Москвы.
До этого Гидрометцентр сообщил, что в столице и области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение о ветре с порывами от 12 до 27 метров в секунду в Москве и Подмосковье будет действовать до полудня 14 мая.
Накануне городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности. Это связано с возможным ухудшением погодных условий.