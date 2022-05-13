Сильный ветер с порывами ожидается в столице 13 мая

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидается в столице в пятницу, 13 мая. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Температура поднимется до плюс 15–17 градусов. Местами ожидается небольшой кратковременный дождь.

Жителей и гостей столицы призвали быть внимательней. Не рекомендуется укрываться под деревьями и парковать рядом с ними автомобили.

Помимо этого, водителям автотранспорта следует быть осторожнее на дорогах. Им порекомендовали соблюдать скоростной режим и избегать внезапных маневров.

Москвичей предупредили, что сильный ветер и дождь могут стать причиной возникновения заторов и аварийных ситуаций, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Гидрометцентр сообщил, что в столице и области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение о ветре с порывами от 12 до 27 метров в секунду в Москве и Подмосковье будет действовать до полудня 14 мая.

Накануне городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности. Это связано с возможным ухудшением погодных условий.