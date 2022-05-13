Песков назвал слова премьера Польши Моравецкого о русском мире квинтэссенцией ненависти

Фото: Администрация президента РФ

Призыв премьера Польши Матеуша Моравецкого «искоренить» весь русский мир — квинтэссенция ненависти к русским, которая как метастазы поразила всех польских политиков. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Вы знаете, это квинтэссенция той ненависти к русским, которая, наверное, как метастазы, поразила как всю польскую политику, все польское руководство, так и, собственно, польское общество во многом, к нашему сожалению. Это возмутительное совершенно заявление, оголтелое и неприемлемое, — передает его слова РИА Новости.

13 мая Моравецкий призвал уничтожить «русский мир», назвав его «чудовищной новой идеологией», которая представляет смертельную угрозу для всей Европы. Именно поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией, заключил премьер.

До этого экс-советник министра обороны полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что администрация главы США, вероятно, собирается развязать открытую военную конфронтацию между НАТО и Россией, используя вторжение Польши на запад Украины в качестве повода.