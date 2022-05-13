Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Песков назвал слова премьера Польши Моравецкого о русском мире квинтэссенцией ненависти

Георгий Соланович
В мире
Песков назвал слова премьера Польши Моравецкого о русском мире квинтэссенцией ненависти
Фото: Администрация президента РФ

Призыв премьера Польши Матеуша Моравецкого «искоренить» весь русский мир — квинтэссенция ненависти к русским, которая как метастазы поразила всех польских политиков. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Вы знаете, это квинтэссенция той ненависти к русским, которая, наверное, как метастазы, поразила как всю польскую политику, все польское руководство, так и, собственно, польское общество во многом, к нашему сожалению. Это возмутительное совершенно заявление, оголтелое и неприемлемое, — передает его слова РИА Новости.

13 мая Моравецкий призвал уничтожить «русский мир», назвав его «чудовищной новой идеологией», которая представляет смертельную угрозу для всей Европы. Именно поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией, заключил премьер.

До этого экс-советник министра обороны полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что администрация главы США, вероятно, собирается развязать открытую военную конфронтацию между НАТО и Россией, используя вторжение Польши на запад Украины в качестве повода.

Дмитрий Песков Польша высказывание
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте