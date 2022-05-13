Песков: Москва не отказывается от встречи Путина с Зеленским

Фото: Администрация президента РФ

Москва не отказывается от встречи президента России Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским, однако без предварительной подготовки ее проводить не имеет смысла. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Здесь позиция никак не изменилась. Вы хорошо знаете позицию российского президента: никто априори не отказывается от возможности такой встречи, но она должна быть подготовлена, — подчеркнул Песков.

По его словам, подготовка встречи заключается в разработке документа, который будет «финализирован уже на высшем уровне». Без этого встречу проводить нельзя, считает пресс-секретарь президента.

При этом Песков подчеркнул, что сейчас разработка документа не продвигается. Киеву предоставлены четко сформулированные условия Москвы, однако ответа нет, передает ТАСС.

До этого официальный представитель Кремля отметил неэффективность переговорного процесса между Киевом и Москвой. По его словам, без посредников переговоры между Украиной и Россией идут весьма вяло и нерезультативно.