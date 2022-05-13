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Российских журналистов пригласили на конкурс «Многоликая Россия»

Александр Афонин
Общество
Российских журналистов пригласили на конкурс «Многоликая Россия»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Работников СМИ пригласили принять участие во Всероссийском открытом журналистском конкурсе «Многоликая Россия». Об этом в пятницу, 13 мая, сообщили в пресс-службе департамента средств массовой информации и рекламы столицы.

Конкурс проводится с целью выявления и поощрения наиболее значимых и талантливых работ журналистов, освещающих в средствах массовой информации жизнь, культуру, традиции народов многонациональной России.

Заявочная кампания открыта до 1 сентября 2022 года. Отправить заявку можно в электронном виде на портале «Мои субсидии» или по почте.

5 мая Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной пригласил жителей столицы на первый Всероссийский конкурс видеоработ и презентаций на тему ПДД «Семьи России с рождения за безопасность дорожного движения». Главная цель проекта — профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

12 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ежегодный конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций стартует в Москве 8 июня. Он отметил, что отправить заявку на участие можно до 8 июля.

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