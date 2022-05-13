Общемировой тренд: экономист Холод объяснил, почему в России дорожают шоколад и бисквит

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Подорожание шоколада и товаров бисквитной группы связано с рядом внешних и внутренних факторов, среди которых проблемы с логистикой и расчетами, рост цен на мировом рынке и инфляция. Об этом «Вечерней Москве» рассказал доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод.

По данным СМИ, с 1 июня вырастут цены на товары отдельных брендов производителя «Монделис». На 9–15 процентов подорожает шоколад (бренды Alpen Gold, Milka, Picnic, Toblerone), на 10–19 процентов — бисквиты (Belvita, «Юбилейное», «Барни»). В компании обратили внимание на рост цен на ингредиенты: с июля прошлого года они в среднем увеличились на 43 процента.

Основные ингредиенты в составе шоколада и бисквитов: ваниль, какао, молоко, мука, сахар, соевый лецитин. Собеседник «ВМ» проанализировал импортозависимость России от этих ингредиентов. Получилось следующее:

нулевая зависимость: сахар (производится в необходимых количествах), мука (часть идет на экспорт; кроме того, РФ выращивает пшеницы в три раза больше внутреннего потребления);

частичная зависимость: соевый лецитин (значительная часть сои ввозится в страну), молоко (РФ завозит около 15 процентов потребляемого молока);

100-процентная зависимость: какао и ваниль (эти продукты в РФ не производятся из-за климатических условий).

По мнению эксперта, подорожание шоколада и бисквита связано как с внешними, так и с внутренними факторами. К первым относится общемировой тренд на рост цен на сельскохозяйственную продукцию (в том числе на какао), а также проблемы с логистикой и платежами, которые вызваны санкциями в отношении России.

— С импортом продуктов проблема не столько в курсе валют и трендах на мировых рынках, сколько в логистике, — объясняет Холод. — Сейчас очень тяжело доставлять в Россию грузы. Из-за санкций ряд логистических компаний отказались работать с российскими грузами. Кроме того, часть расчетных платежей между контрагентами в России и за рубежом попросту не проходит.

Внутренний фактор подорожания, как отмечает собеседник «ВМ», — инфляция издержек. По прогнозу Центробанка, в 2022 году инфляция в стране составит 18–23 процента.