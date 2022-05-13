Путин обсудил с Совбезом РФ спецоперацию на Украине и вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ход специальной военной операции на Украине, а также вероятные угрозы от решений Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 13 мая.

По его словам, с докладом о ходе спецоперации на Украине выступил министр обороны России Сергей Шойгу.

— Состоялся обмен мнениями по теме решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО и возникающих в этой связи потенциальных угроз для безопасности России, — добавил пресс-секретарь президента.

Кроме того, на совещании Совбеза был затронут ряд вопросов по предстоящему саммиту ОДКБ. В обсуждении, помимо Путина и Шойгу, принимали участие замглавы СБ Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что Путин обсудил ситуацию на Украине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Лидеры государств обсудили гуманитарные аспекты. Так, Путин рассказал Шольцу о принятых мерах по обеспечению безопасности мирного населения, а также проинформировал его об успешной эвакуации гражданских с территории завода «Азовсталь».