«Ему просто не хватало ума»: Кормухина рассказала, за что избивала Киркорова

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Певица Ольга Кормухина в эфире шоу «Эмпатия Манучи» призналась, что подралась с исполнителем Филиппом Киркоровым, а также объяснила причину своих действий.

Конфликт между звездами случился несколько лет назад в гримерке. Кормухина попыталась объяснить певцу, что к аудитории следует относиться более уважительно, на что Киркоров ответил, что «пипл хавает». После этого и началась драка.

— Это правда. Я его била. Действительно, недоработала по одной простой причине. Когда я Филе пыталась что-то объяснить, то видела: он не понимает, о чем я. Ему просто не хватало ума не относиться к этим вещам с неуважением, с пренебрежением. Это крайняя форма невоспитанности, бескультурья. <...> А недоработала я в том, что просто не смогла до конца объяснить, что нельзя к профессии и публике относиться таким образом, — заявила певица.

Она также отметила, что никогда не касалась творчества Киркорова. По словам Кормухиной, ссора заключалась в другом: исполнитель «сказал неправду», передает Teleprogramma.pro.

12 мая музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал поездку Филиппа Киркорова на музыкальный конкурс Евровидение, который прошел в Италии. По его словам, поведение артиста аморально и совсем не красит его как патриота.