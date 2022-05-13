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Мужчину задержали за ложные сообщения об угрозе на станции метро

Елена Самойлова
Происшествия
Мужчину задержали за ложные сообщения об угрозе на станции метро
Фото: Pixabay
Россия, Москва, метро Новоясеневская Карта всех событий

Полицейские задержали подозреваемого в ложной информации об угрозе на одной из станции «Калужско-Рижской» линии. Об этом в пятницу, 13 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД на ММ ГУ МВД России по городу.

Уточняется, что мужчина обратился в экстренные службы, заявив об угрозе на станции метро «Новоясеневская». Сотрудниками полиции стали обследовать станцию, однако представляющих опасность предметов не обнаружили.

Личность звонившего удалось вычислить, по горячим следам 34-летнего приезжего задержали на станции «Новые Черемушки». Мужчина доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Черемушкинский районный суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

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