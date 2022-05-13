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Счета посольства Польши в Москве заморозили в качестве ответной меры

Полина Долганова
В мире
Счета посольства Польши в Москве заморозили в качестве ответной меры
Фото: Pixabay

Счета польского посольства в Москве заморозили в качестве ответной меры. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил российский посол в Варшаве Сергей Андреев.

— Естественно, в порядке взаимности по прошествии некоторого времени были заморожены счета посольства Польши в России, — заявил дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

До этого посол сообщил, что счета российской дипмиссии в Варшаве заблокировали сроком до 2 сентября.

9 мая стало известно о нападении на российского посла в Варшаве. Толпа скандировала «Фашисты!» и не позволила Сергею Андрееву возложить цветы на мемориальном кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Полицейские прибыли на место инцидента через несколько минут и помогли дипломату дойти до машины.

Позже министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский оправдал нападение на посла России. Он добавил, что Андрееву не рекомендовали возлагать цветы на мемориальном кладбище города и благодаря полиции он смог без происшествий уехать с места инцидента.

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