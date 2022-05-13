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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Москва обязана будет выплатить киевскому режиму контрибуцию. Об этом он сказал в пятницу, 13 мая.

— Мы глубоко верим, что международное сообщество... принудит Россию к выплате контрибуции попросту на восстановление того, что было разрушено на Украине, — цитирует польского лидера РИА Новости.

Недавно зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что польские власти хотят вернуть стране «исторические земли» на территории Украины, прикрываясь агрессивной антироссийской политикой и лживыми заявлениями об общем счастье с республикой.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что призыв премьера Польши Матеуша Моравецкого «искоренить» весь русский мир является квинтэссенцией ненависти к русским, которая, как метастазы, поразила всех польских политиков.

24 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.