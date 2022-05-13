Четыре государства отозвали признание независимости Косова

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Четыре страны готовы отозвать признание Косово. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович.

По его словам, он уже уведомил об этом президента страны Александра Вучича. Селакович добавил, что сербский лидер сообщит общественности, о каких странах идет речь, когда сочтет нужным.

Глава МИД Сербии уточнил, что таким образом Белград дает странам-членам Совета Европы возможность отказать Косово в приеме. Кроме того, сторона Сербии выражает готовность к переговорам по ситуации вокруг Косово.

— Мы продолжим жестко бороться, работать над отзывом признания односторонне провозглашенной независимости так называемого Косово и в этой борьбе будем руководствоваться нашими государственными целями и интересами, — цитирует министра ТАСС.

26 апреля президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине была начата в соответствии с Уставом ООН, а признание ЛНР и ДНР было вынужденной мерой с целью прекращения геноцида. Глава государства напомнил о поддержанном всеми решении международного суда относительно ситуации в Косово. Он подчеркнул, что ЛНР и ДНР стали независимыми по аналогии с этим решением.