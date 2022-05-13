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Рейд по профилактике аварийности среди велосипедистов и владельцев электросамокатов проведут в Москве

Лейла Алиева
Город
Рейд по профилактике аварийности среди велосипедистов и владельцев электросамокатов проведут в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Москве пройдет рейд, направленный на профилактику аварийности велосипедистов и тех, кто использует электромеханические средства индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом в пятницу, 13 мая, сообщила Госавтоинспекция столицы.

Проверка пройдет до 15 мая включительно.

— Особое внимание инспекторов ДПС будет уделено работникам служб доставки — по статистике, именно они чаще всего, используя такие средства передвижения, становятся участниками ДТП, — отмечается в сообщении.

11 мая «Вечерняя Москва» рассказала, какие ограничения могут ввести для электросамокатов. Так, скорость электросамокатов и моноколес хотят ограничить до 25 километров в час. Подобное ограничение уже действует на самокатах, сдаваемых в аренду.

До этого стало известно, что Москва стала самым популярным городом по числу поездок на самокатах на майские праздники. Кроме того выросла средняя продолжительность поездок. Так, в среднем пользователи арендовали самокаты на 35–45 минут, а в обычные дни показатель не превышал 20–25 минут.

До конца года в столице появится 20 крытых велопаркингов. Они будут рассчитаны на 50 велосипедов и самокатов. Для обеспечения безопасности на них ведется круглосуточное видеонаблюдение.

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