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Памятник советским воинам-освободителям осквернили в Словакии

Лейла Алиева
В мире
Памятник советским воинам-освободителям осквернили в Словакии
Фото: Pixabay

В курортном городе Пиештяны за западе Словакии вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям, нарисовав на нем неонацистский символ. Об этом в субботу, 14 мая, сообщили в посольстве России в Братиславе.

— Обращаем внимание, что нанесенный на памятник символ — видоизмененный Вольфсангель — волчий крюк — является эмблемой украинского неонацисткого полка «Азов», уличенного в многочисленных преступлениях против мирного населения Донбасса, — отмечается в сообщении.

Уточняется, что российская дипмиссия потребовала привести памятник в первозданный вид и наказать виновных, пишет РИА Новости.

До этого памятник советским воинам в Вилкавишском районе Литвы облили краской.

22 апреля в Каунасе и Клайпеде осквернили памятники советским воинам. Отмечается, что вандалы синей и желтой краской облили два памятника: один на проспекте Европы на кладбище советских военнопленных, второй — в Клайпедском районе в деревне Аукшткиемай.

Власти Словакии потребовали сократить численность штата посольства России в Братиславе на 35 сотрудников.

Вандализм Словакия Памятники
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