Диетолог назвала стресс одной из главных причин появления лишнего веса

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Американский диетолог Пиппа Кэмпбелл считает, что частые стрессовые ситуации могут спровоцировать появление лишнего веса.

По ее словам, очень важно научиться справляться со стрессом.

— Две важные вещи, которые я ищу с новыми клиентами, страдающими от жира на животе, — это кортизол и инсулин, — рассказала Кэмпбелл.

Она добавила, что картизол является основным гормоном стресса, поэтому его хронически высокий уровень может стать проблемой и причиной лишнего веса. Кроме того, именно гормон стресса способствует перееданию и повышает аппетит, передает ФАН.

До этого эксперты перечислили семь привычек, приводящих к набору лишнего веса. Так, в список входит — плотный ужин, употребление шоколада на ночь, слишком поздние тренировки и вино перед сном.

Кроме того психологи назвали семь привычек, которые помогут справиться со стрессом. Например, прожить негативные эмоции ведение дневника, где можно описывать ситуации, которые вызвали негатив, что поможет отпустить произошедшее и снять стресс. Также специалисты советуют отключать уведомления на телефоне в ночное время.