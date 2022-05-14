Минфин США примет новые меры по борьбе с обходом антироссийских санкций

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Министерство финансов Соединенных Штатов намерено реализовать стратегию борьбы с различными финансовыми нарушениями и преступлениями, к которым относятся, в частности, обход антироссийских санкций. Об этом говорится в докладе Министерства финансов США, опубликованном в пятницу, 15 мая.

Стратегия нацелена на повышение прозрачности при финансовой деятельности, связанной с офшорами. Минфин также намерен активнее выявлять скрытые в США активы российских предпринимателей, в отношении которых были введены санкции.

Американские власти предполагают, что российские предприниматели якобы пытались или пытаются сделать анонимными и скрыть банковские счета, ценные бумаги, недвижимость, золото и другие активы и обойти финансовые санкции, передает ТАСС.

5 мая Минфин США исключил из-под антироссийских санкций сделки по защите интеллектуальной собственности. Кроме того американские власти установили срок завершения сделок с дочерними компаниями Альфа-банка в Нидерландах и Сбербанка в Швейцарии — до 12 июля.

До этого США расширили санкционный список по России, в который вошли десятки физических и юридических лиц. Так, под новые рестрикции попали 29 физических и 40 юридических лиц из РФ.