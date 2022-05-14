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В Китае заявили, что оплата российского газа рублями пошатнула доллар

Полина Долганова
В мире
В Китае заявили, что оплата российского газа рублями пошатнула доллар
Фото: Pixabay

Ответные санкционные меры России, которые были введены в отношении Запада, серьезно ударили по положению доллара в международной финансовой системе. Об этом пишет обозреватель Гао Дэшен для газеты «Хуаньцю шибао».

По его словам, решение Москвы о расширении использования рубля в расчетах с другими государствами за газ стало опасным шагом для Соединенных Штатов.

— Заявление РФ о погашении внешнего долга в рублях и использовании их в качестве расчетной валюты при экспорте энергоносителей и стратегических ресурсов в «недружественные страны и регионы» пошатнуло монопольное положение доллара в мировой торговой и финансовой системе, — пояснил эксперт.

Он добавил, что меры Москвы смогли доказать несостоятельность санкционной политики Вашингтона и западной стороны в целом, передает РИА Новости.

Эксперт по фондовому рынку Евгений Миронюк недавно заявил, что на следующей неделе курс рубля к доллару будет тяготеть к диапазону 66–72,6 рубля. По его словам, движение в направлении нижней границы не отвечает интересам государства и экспортеров, которые оказывают на рынок валюты основное влияние.

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