Капитальный ремонт 281 дома пройдет на востоке Москвы в 2022 году

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Зелёный проспект, 83к4 Карта всех событий

В 2022 году 281 здание приведут в порядок в ВАО Москвы в рамках программы капитального ремонта.

Самое высокое здание, в котором будет проходить ремонт (19 этажей), располагается по адресу Зеленый проспект, дом 83, корпус 4.

Самые низкие дома, которые планируется привести в порядок, находятся на Главной улице в районе Восточный и на Зеленом проспекте в районе Перово. Высота этих зданий не превышает трех этажей.

Ремонт также ожидается в кирпичном доме на Малой Остроумовской улице. Это здание является самым старым из тех, где будут проходить работы.

Также ремонт пройдет в доме 1 на Красноярской улице. Эта постройка имеет самую большую площадь фасада среди всех многоэтажек, которые вошли в программу капремонта в ВАО в 2022 году, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно стало известно, что для домов, которые участвуют в городской программе капремонта жилых зданий, выпустили 732 паспорта колористических решений за первый квартал текущего года. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.