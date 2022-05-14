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В России выявили 5047 случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 5047 случаев коронавируса за сутки
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 5047 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 14 мая, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от ковида скончались 107 граждан, еще 2498 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от ковида 7378 человек.

Коронавирусная инфекция в России спала, однако не ушла полностью, в настоящее время COVID-19 в стране болеют свыше 100 тысяч человек. С таким заявлением выступил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Недавно Министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат от коронавирусной инфекции «Миробивир». Государственную регистрацию препарат прошел 4 мая, его производитель АО «Фармасинтез». Лекарство планируется выпускать в форме таблеток по 150 миллиграммов нирматрелвира и 100 миллиграммов ритонавира.

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