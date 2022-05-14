Столичные врачи за сутки вылечили 345 человек от COVID-19

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 345 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 14 мая, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Всего после прохождения лечения от COVID-19 выздоровели более 2,5 миллиона горожан. За прошедшие 24 часа в городе выявили 402 новых случая коронавирусной инфекции. Госпитализированы в медицинские учреждения 130 человек.

К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключено 80 пациентов, 16 человек скончались, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Вирусолог Александр Чепурнов призвал россиян не забывать о вакцинации от коронавирусной инфекции. По его словам, в ближайшие годы полностью забыть об вирусе не получится, однако ситуация станет намного проще. Чепурнов предположил, что заболевание станет существенно легче и не потребует прежних усилий врачей и различных ограничений. Он добавил, что большая часть населения переболела инфекцией или уже прошла вакцинацию.