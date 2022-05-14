Андрей Бочкарев: Башню Национального космического центра достроят в 2023 году

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В субботу, 14 мая, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о реализации такого крупнейшего объекта, как Национальный космический центр.

— Данный проект мы ведем с госкорпорацией «Роскосмос». После его реализации город получит уникальный космический центр, объединяющий основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства. В них смогут работать около 20 тысяч человек, — сказал заммэра.

Работы на стройке идут круглосуточно, сейчас здесь задействовано свыше тысячи строителей.

Готовность основных конструкций комплекса зданий оценивается более чем в 80 процентов. На 81 процент выполнены земляные работы и смонтировано три четверти металлоконструкций. В высотной части здания в монолите выполнены 16 этажей.

— На уровне 17-го этажа 288-метровой башни осуществляется устройство вертикальных конструкций – стен и колонн, ведется подготовка к устройству междуэтажных перекрытий, — рассказал подробности Андрей Бочкарев. — Ведется подготовка к монтажу инженерных систем: электро-, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования и других.

Для оптимизации темпов строительства используются современные методы организации труда, при строительстве ядра высотки применяется самоподъемная гидравлическая опалубка. Все необходимое для производства работ оборудование размещено на единой платформе, которая перемещается по мере увеличения этажности будущей градостроительной доминант.

— Завершить строительство этого уникального объекта планируется в следующем году, — заявил Андрей Бочкарев. — На 255 тысячах квадратных метров расположатся различные помещения: для административной, научной, исследовательской и другой деятельности космической отрасли. Все работы идут по графику.

Андрей Бочкарев также рассказал, что в этом году в планах построить 16 спортивных объектов, из них девять — за счет бюджета, семь — с помощью инвесторов.