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Врач назвала четыре способа избавления от жира на животе

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач назвала четыре способа избавления от жира на животе
Фото: depositphotos

Британский врач Сара Каят считает, что существует несколько действенных средств для избавления от отложений жира на животе.

— Важно осознавать, почему вам нужно употреблять ту или иную пищу и отказываться от некоторых продуктов. Также необходимо уметь концентрироваться на процессе употребления пищи: медленно жевать, различать вкус блюд, не отвлекаться на телевизор и телефон, — сказала специалист.

Также очень важно, по словам Каят, избегать продуктов, которые резко повышают сахар в крови. Если содержание сахара стабильно, то человек не ощущает обостренного аппетита и не переедает.

Например, эксперт советует перекусывать орехами. Сочетание полезных жиров, белка и клетчатки делает этот продукт идеальным для нормализации уровня сахара.

Помимо этого, считает она, следует также отказаться и от алкоголя. Так организм не будет получать дополнительные калории.

Кроме того, врач советует вести более активный образ жизни. Для избавления от жира на животе можно попробовать больше ходить пешком, не избегать лестниц и чаще заниматься домашними делами, передает слова Каят «МедикФорум».

До этого эксперты перечислили семь привычек, приводящих к набору лишнего веса. Так, в список входит плотный ужин, употребление шоколада на ночь, слишком поздние тренировки и вино перед сном.

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