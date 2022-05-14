Экономист Надоршин объяснил, почему западные компании продают свой бизнес в России

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При принятии решения об уходе с российского рынка большинство зарубежных компаний руководствуются сугубо экономическими причинами. Об этом «Вечерней Москве» рассказал главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

— У вас есть затраты на сохранение бизнеса в России или возможности вернуться и есть доход. Если доход выше затрат и обещает быть выше и дальше, то можно оставаться. А если нет, то какой в этом смысл, — рассказал эксперт.

По словам собеседника «ВМ», чем больше доля российского рынка в доходах и прибыли компании, тем выше вероятность того, что прибыль с российского рынка окупает затраты. Так, предприятиям, выручка которых в России в общих доходах незначительна, рационально выходить с рынка с наименее затратной и наиболее прибыльной продажей активов.

После продажи активов иностранных компаний качество выпускаемой на их мощностях продукции может упасть, отмечает эксперт. Причина, по его словам, в нынешней рыночной конъюнктуре.

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов рассказал «ВМ», что уход отдельных производителей из России порождает нехватку товаров от этих брендов. Однако нельзя сказать, что из-за этого возникает глобальная угроза дефицита.

По его словам, ситуация с дефицитом отдельных товаров (в частности, бумаги) во многом искусственная. Если рассматривать ситуацию с точки зрения категорий товаров, то однозначного дефицита нет нигде, отметил эксперт.