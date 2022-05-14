В Финляндии заявили о готовности к шагам России после подачи заявки в НАТО

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Финляндия разработала комплекс мер на случай возможных действий России в ответ на подачу заявки на вступление в НАТО. Об этом сообщила финский министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен в субботу, 14 мая.

— У нас нет никакой паники, мы не боимся. Мы готовимся к любому виду действий. Это наш выбор, мы не должны ограничивать для себя пространство для маневра ввиду угроз, — сказала руководитель ведомства.

Туппурайнен подчеркнула, что Финляндия никому не позволит диктовать, как ей пользоваться своим правом принимать самостоятельные решения. Министр также напомнила, что стране неоднократно подтверждали политику открытых дверей НАТО.

— Неоднократно говорилось, что членство Финляндии в альянсе будет приветствоваться. Мы полагаем, что (среди членов организации — прим. «ВМ») имеется поддержка (нашего решения — прим. «ВМ»). Мы чувствуем, что нам рады, — передает слова Туппурайнен ТАСС.

До этого президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с финским лидером Саули Ниинисте обсудил решение Финляндии вступить в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что подобное решение может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, это сделает их возможными целями для армии России. По словам дипломата, обе страны сами осознают, что вступление их в альянс вызовет «зеркальные меры» со стороны России.