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Сайт мэра Москвы опубликовал список главных событий социальной сферы города

Егор Провоторов
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Сайт мэра Москвы опубликовал список главных событий социальной сферы города
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Сайт мэра и правительства Москвы в минувшую субботу, 14 мая, опубликовал список самых значимых событий социальной сферы столицы за последнее время.

На портале рассказали об открытии павильонов «Здоровая Москва» в городских парках. В павильонах можно будет проверить свои медицинские показатели ежедневно с 8 утра до 20 часов вечера без перерывов и выходных. В этом году, по данным портала, основной упор будет сделан на диспансеризацию жителей, переболевших коронавирусом.

Кроме того, на сайте mos.ru рассказали о том, что в 24 семейных центрах Москвы стартует курс «Школа юного медиатора», на котором столичных подростков научат мирно решать конфликты. Проект направлен на работу с представителями семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Также стало известно о том, что столичная команда завоевала 1317 дипломов в финале Всероссийской олимпиады школьников. Награды завоевали дети из 230 школ, что составляет более трети всех школьных учебных заведений региона.

Помимо этого, на портале поделились информацией, согласно которой на майских праздниках в столице свои браки зарегистрировали более 1600 пар, что на 20 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также ко Дню Победы в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» опубликовали документы и списки о награждении медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Это поможет жителям столицы исследовать историю собственной семьи.

В начале месяца, 4 мая, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила о начале летнего сезона проекта «Московское долголетие» в текущем месяце.

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