Госкомитет обороны ДНР постановил обратить в госсобственность имущество банков Украины

Фото: Администрация президента РФ

Государственный комитет обороны (ГКО) Донецкой народной республики (ДНР) в субботу, 14 мая, издал специальное постановление, согласно которому имущество украинских банков на освобожденных территориях ДНР переходит в государственную собственность республики.

Постановление опубликовано на официальном сайте главы региона Дениса Пушилина. Он также является председателем вышеуказанного комитета, пишет РИА Новости.

С момента вступления документа в законную силу, право собственности украинских финансовых организаций на имущество, расположенное на освобожденных территориях ДНР, прекращается. Соответствующее имущество переходит в собственность властей республики.

В минувший понедельник, 9 мая, Министерство строительства России объявило о проведении оценки затрат, необходимых для восстановления инфраструктуры Донбасса.

До этого МЧС России направило аэромобильную группировку для помощи в восстановлении инфраструктуры Донецкой народной республики (ДНР). В составе группировки числятся 100 специалистов из спасательных центров МЧС России и 35 единиц техники.