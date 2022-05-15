Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт предупредила об опасности вирусов при загрузке файлов с неофициальных ресурсов

Егор Провоторов
Технологии
Эксперт предупредила об опасности вирусов при загрузке файлов с неофициальных ресурсов
Фото: pixabay.com/Lukas

Программы, направленные на майнинг, загружают мощности современных смартфонов и компьютеров на 100 процентов, что замедляет их скорость и плохо влияет на характеристики, заявила в воскресенье, 15 мая, менеджер сервиса Jet CyberCamp центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Екатерина Рудая.

В интервью агентству «Прайм» специалист подчеркнула, что подобное вредоносное ПО может быть встроено в обновления браузера, поэтому не стоит забывать о методах защиты своих гаджетов.

— В первую очередь стоит с вниманием относиться к источникам загрузки новых файлов на смартфон. В текущей ситуации, с учетом блокировки некоторых приложений в официальных магазинах приложений, публикуется множество клонов или инструкций по загрузке ПО из ненадежных источников, — рассказала она.

Рудая призвала загружать все необходимые файлы и обновления только с официальных ресурсов компаний, которые их производят. Также необходимо проверять все скачиваемые программы при помощи антивируса и обновлять операционные системы своевременно.

В конце апреля эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий назвал главный признак скрытого применения компьютера для майнинга, используемого для добычи криптовалюты.

Безопасность хакеры Вирусы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте