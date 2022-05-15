Эксперт предупредила об опасности вирусов при загрузке файлов с неофициальных ресурсов

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Программы, направленные на майнинг, загружают мощности современных смартфонов и компьютеров на 100 процентов, что замедляет их скорость и плохо влияет на характеристики, заявила в воскресенье, 15 мая, менеджер сервиса Jet CyberCamp центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Екатерина Рудая.

В интервью агентству «Прайм» специалист подчеркнула, что подобное вредоносное ПО может быть встроено в обновления браузера, поэтому не стоит забывать о методах защиты своих гаджетов.

— В первую очередь стоит с вниманием относиться к источникам загрузки новых файлов на смартфон. В текущей ситуации, с учетом блокировки некоторых приложений в официальных магазинах приложений, публикуется множество клонов или инструкций по загрузке ПО из ненадежных источников, — рассказала она.

Рудая призвала загружать все необходимые файлы и обновления только с официальных ресурсов компаний, которые их производят. Также необходимо проверять все скачиваемые программы при помощи антивируса и обновлять операционные системы своевременно.

В конце апреля эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий назвал главный признак скрытого применения компьютера для майнинга, используемого для добычи криптовалюты.