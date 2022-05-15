Bloomberg: В ЕС прорабатывают план по закупке российского газа в обход санкций

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Представители Европейского союза (ЕС) намерены предложить импортерам газа решение, которое позволит обойти санкции при приобретении топлива у России и при этом «эффективно удовлетворять» требования Москвы об оплате в рублях, пишет в воскресенье, 15 мая, агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в Брюсселе.

По информации журналистов, ЕС разработал план покупки газа у РФ без нарушения рестрикций, введенных против экономики России. Еврокомиссия (ЕК) хочет прописать условие, по которому импортеры обязаны сделать четкое заявление о том, что при оплате в европейской или американской валюте по существующим контрактам они считают свои обязательства исполненными.

На закрытом заседании члены ЕК сообщили правительствам стран Евросоюза, что власти блока не будут мешать компаниям открывать счета в российских банках и позволит им приобретать газ в соответствии с санкциями.

Как пишет Lenta.ru, еще один важный момент заключается в том, что после произведения платежа в зарубежной валюте и заявления о выполнении обязательств, от российской стороны не будет требоваться никаких дальнейших действий по платежу.

Накануне китайский обозреватель Гао Дэшен на страницах газеты «Хуаньцю шибао» выразил мнение, что ответные санкционные меры России, которые были введены в отношении Запада, серьезно ударили по положению доллара в международной финансовой системе.