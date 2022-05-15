Бывший глава торговой сети Sainsbury's заявил о конце «золотого века» дешевой еды

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«Золотой век» дешевой еды в Великобритании подходит к завершению, жителям Соединенного Королевства необходимо готовиться к тому, что цены на продукты в долгосрочной перспективе будут все сильнее расти. Об этом в субботу, 14 мая, заявил экс-руководитель второй по величине торговой сети в Великобритании Sainsbury's Джастин Кинг.

По словам экс-функционера, который теперь входит в наблюдательный совет директоров сети Marks & Spencer, рассчитывать, что ритейлеры защитят потребителей от роста цен благодаря увеличению доходов, не приходится.

Как цитирует РИА Новости его слова, клиентам торговых сетей предстоит сложный выбор, как лучше потратить свои деньги, особенно на фоне растущей инфляции и волнового эффекта от ситуации на Украине, которые привели к росту цен.

Банк Англии ранее делал прогноз, согласно которому общая инфляция в текущем году может превысить 10 процентов, что является высочайшим показателем с начала 1980-х. По словам Кинга, британцы никогда прежде не тратили на продовольствие меньше, чем сейчас.

— Я подозреваю, что расходы на еду в долгосрочной перспективе вырастут. В историческом плане это будет не очень много, но все же потребует корректировок семейного бюджета, — подчеркнул Кинг.

На прошлой неделе министр окружающей среды Великобритании Джордж Юстис обратился к гражданам страны с советом покупать в магазинах более дешевые продукты взамен брендовых.