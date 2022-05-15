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Астрологи назвали топ-3 знаков зодиака, представительницы которых не привлекают мужчин

Александр Афонин
Общество
Астрологи назвали топ-3 знаков зодиака, представительницы которых не привлекают мужчин
Фото: pixabay.com

Специалисты по звездному небу назвали топ-3 знаков зодиака, представительницы которых категорически не привлекают сильный пол.

Скрытую красоту женщин-Раков порой трудно сразу увидеть. Мужчины зачастую не готовы тратить время на разгадывание загадок. Проблемой выступает и крайняя осторожность в характере представительниц этого знака зодиака. Это отталкивает, потому популярность таких женщин у сильного пола не особо высока.

Девы в отношениях крайне медлительны, что играет с ними злую шутку. Несмотря на покладистость представительниц этого знака, у мужчин складывается мнение об их неприступности. Сильный пол часто отказывается проходить целый квест ради обретения идеальной спутницы.

Женщины-Водолеи считаются настоящими амазонками. Они смелы, амбициозны и готовы отстаивать свое мнение во что бы то ни стало. Им не составит труда предложить избраннику пойти в загс после пары недель отношений. Однако мужчины часто не готовы так быстро посвятить себя «строгой командирше», передает Пятый канал.

Астрологи назвали семь зодиакальных пар, чьи отношения заканчиваются катастрофой.

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