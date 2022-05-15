Более 1,2 тысячи деревьев и кустарников высадят до конца мая на магистралях Москвы

Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ярославское шоссе Карта всех событий

Более 1,2 тысячи крупномерных деревьев и кустарников высадят на магистралях столицы до конца текущего месяца. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в воскресенье, 15 мая.

— Зеленые насаждения играют огромную роль для городов, особенно такого огромного мегаполиса, как Москва: очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Любая территория становится более комфортной и уютной, когда там высаживают деревья, кустарники и цветы, — сказал представитель мэрии.

По словам Бирюкова, магистрали Москвы отличает высокая интенсивность дорожного движения. Именно поэтому при выборе зеленых насаждений для этих участков предпочтение отдается тем, которые могут быстро адаптироваться, не боятся ветров и морозов, а также обладают особенно густой кроной.

Так, Ярославское шоссе от пересечения с улицей Красная сосна до МКАД украсят более 60 лип «Паллида», порядка 10 декоративных яблонь и около 25 остролистных кленов. Деревья и кустарники выращивают в специальных питомниках, а каждые три-четыре года их пересаживают, чтобы сформировать устойчивую корневую систему, заключил Бирюков.

До этого стало известно, что на столичных улицах высадят почти 14 миллионов тюльпанов. Помимо этого, в городе высадили тюльпаны разных сортов, среди них «Стронг Голд» с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный «Апельдорн», белый «Роял Вирджин» и «Шуга Лав» нежно-розового оттенка.