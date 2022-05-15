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Володин сообщил, что Госдума рассмотрит законопроекты по противодействую санкциям

Александр Афонин
Политика
Володин сообщил, что Госдума рассмотрит законопроекты по противодействую санкциям
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума незамедлительно рассмотрит предложения по защите экономики в условиях санкций. Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщил спикер нижней палаты Федерального Собрания Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

— Эти инициативы, направленные на защиту наших граждан и экономики, в обязательном порядке будут рассмотрены в течение весенней сессии. Все они — в приоритетной повестке Государственной думы, — написал он.

В Госдуме будут рассмотрены инициативы граждан касательно безопасности персональных данных, изменений в бюджетное законодательство, поддержки лизингополучателей, продления периода действия пониженных налоговых ставок.

Помимо этого, депутаты обсудят вопросы об увеличении бюджетных мест в магистратуре, о запрете российских СМИ за рубежом, об изменении понятия «соотечественник за рубежом». Для иностранных IT-специалистов планируется упрощение получения вида на жительства.

Отдельно Володин отметил проект о введении внешнего управления для иностранных компаний, которые покинули российский рынок. Планируется, что это будет возможно по решению суда.

12 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия справляется с санкционной политикой Запада. Российский лидер добавил, что инфляция в стране постепенно замедляется.

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