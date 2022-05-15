Народный календарь. Какой напиток нельзя проливать 16 мая, чтобы избежать несчастья
В народном календаре дата получила названия Мавра Рассадница, Мавра Молочница, Мавра зеленые щи. Православная церковь 16 мая вспоминает мучеников Тимофея и Мавру.
Запрещается даже случайно проливать молоко на стол, согласно приметам, могут прийти неприятные гости, которые принесут с собой одни лишь беды и несчастья. Издревле наши предки считали, что если даже просто капнуть молоком на стол в этот день, то предстоит встретиться с мелкими проблемами. Именно поэтому в этот день с этим напитком необходимо быть максимально осторожным.
Приметы погоды:
Если черемуха зацвела, то скоро похолодает.
Много росы — огурцы в этом году уродятся на славу.
Если листья на ясене еще не распустились, а дуб уже зеленый стоит, то лето будет засушливое.
Гуси и утки крыльями машут — к непогоде.
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Именины отмечают: Николай, Павел, Петр, Тимофей.