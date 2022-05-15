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Московские врачи за сутки вылечили 267 человек от COVID-19

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи за сутки вылечили 267 человек от COVID-19
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 267 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Всего после прохождения лечения от COVID-19 выздоровели более 2,5 миллиона горожан. За прошедшие 24 часа в городе выявили 335 новых случаев коронавирусной инфекции. Госпитализированы в медицинские учреждения 108 человек.

К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключено 76 пациентов, 14 человек скончались, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Московские врачи за сутки вылечили 267 человек от COVID-19 Фото: Оперштаб

13 мая стало известно, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился с 33,1 до 30,2 процента за неделю. В Подмосковье вакцинацию первым компонентом прошли 5 381 190 раз, полную вакцинацию — 5 227 293 раза. Уровень коллективного иммунитета к заболеванию в области снизился с 36,4 до 33,8 процента.

Терапевт Ирина Яроцева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие симптомы и осложнения стали проявляться у переболевших коронавирусом. По словам эксперта, часто возникают неврологические осложнения, а именно проблемы с лицевыми и слуховыми нервами.

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