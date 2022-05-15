МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре 15 мая

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице 15 мая до конца дня ожидается сильный ветер с порывами 12-17 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

— По прогнозам синоптиков Росгидромет 15 мая с сохранением до конца суток в Москве ожидается гроза, град, кратковременный дождь, порывы ветра 12-17 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Ведомство предупредило, что в грозу видимость на дороге уменьшается. Поэтому водителям рекомендуется снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта. Автомобилистам стоит избегать внезапных маневров и не парковать машины вблизи деревьев.

Жителям столицы на улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

МЧС призвало не оставлять детей без присмотра и быть внимательнее.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «ВМ» назвал самый холодный день предстоящей недели. По словам эксперта, таким днем будет среда, 18 мая. Тогда в городе ожидается ветер, дождь и температура плюс 10–12 градусов.