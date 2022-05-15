Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Телеканал «Звезда» опубликовал видео с уничтоженным десантом ВСУ на острове Змеиный

Анастасия Колоскова
В мире
Телеканал «Звезда» опубликовал видео с уничтоженным десантом ВСУ на острове Змеиный
Фото: depositphotos

Кадры с телами погибших украинских бойцов на острове Змеиный опубликовал телеканал Министерства обороны России «Звезда».

По данным телеканала, 24 украинских спецназовца попали на остров, прибыв на трех десантно-штурмовых катерах.

При помощи ракетных ударов российские военные потопили все катера ВСУ, лишив украинских диверсантов возможности эвакуации при отступлении.

В ходе сражения военнослужащие России вытеснили украинских бойцов к воде и уничтожили их. Видео запечатлело рядом с телами украинских военных американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

В период с 7 мая российские военные отбили несколько попыток подразделений ВС Украины захватить остров Змеиный. По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, атаки были спланированы украинским Генштабом при участии США и Великобритании по приказу президента республики Владимира Зеленского.

Украина Спецоперации Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте