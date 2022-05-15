Телеканал «Звезда» опубликовал видео с уничтоженным десантом ВСУ на острове Змеиный

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Кадры с телами погибших украинских бойцов на острове Змеиный опубликовал телеканал Министерства обороны России «Звезда».

По данным телеканала, 24 украинских спецназовца попали на остров, прибыв на трех десантно-штурмовых катерах.

При помощи ракетных ударов российские военные потопили все катера ВСУ, лишив украинских диверсантов возможности эвакуации при отступлении.

В ходе сражения военнослужащие России вытеснили украинских бойцов к воде и уничтожили их. Видео запечатлело рядом с телами украинских военных американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

В период с 7 мая российские военные отбили несколько попыток подразделений ВС Украины захватить остров Змеиный. По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, атаки были спланированы украинским Генштабом при участии США и Великобритании по приказу президента республики Владимира Зеленского.