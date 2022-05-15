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Захарова прокомментировала победу Украины на Евровидении-2022

Александр Афонин
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Захарова прокомментировала победу Украины на Евровидении-2022
Фото: МИД РФ

Без победы Украины на Евровидении-2022 картина случившегося была бы неполной. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в воскресенье, 15 мая.

— Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две бабы-яги на струнных, брейк-данс и кричалки про «Азовсталь». Европа аплодирует стоя. Занавес, — написала дипломат в своем Telegram-канале.

До этого продюсер Иосиф Пригожин рассказал в беседе с «ВМ», что конкурс Евровидение давно является политизированным и не имеет никакого отношения к музыке. Он выразил уверенность, что Россия ничего не потеряет, если навсегда перестанет участвовать в состязании.

Победителем Евровидения 2022 года стал украинский коллектив Kalush Orchestra. Аналитики оценили украинскую группу как фаворита музыкального конкурса. Шансы группы на победу после ее выхода в финал оценивались в 60 процентов.

После своего выступления артисты со сцены потребовали помочь их стране. Организаторы конкурса отказались считать этот лозунг политическим и не стали дисквалифицировать коллектив из восточноевропейской страны, который в итоге и стал победителем конкурса.

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