Столичных автомобилистов предупредили о граде и сильном ветре 15 мая

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Дождь, град, гроза и сильный ветер ожидаются в Москве до конца дня 15 мая. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 15 мая.

— Просим вас соблюдать скорость, держать дистанцию, не парковать автомобили под деревьями и другими неустойчивыми конструкциями, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Опертивно».

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» назвал самый холодный день предстоящей недели в столице. По словам специалиста, таким днем будет среда, 18 мая.

В этот день в городе ожидаются ветер, дождь и температура плюс 10–12 градусов. По словам синоптика, к выходным с высокой долей вероятности холодный погодный вектор сменится на теплый, температура начнет повышаться. 21–22 мая температура в городе составит 15–17 градусов, по области — до 20 градусов тепла.

При этом в конце рабочей недели осадков не ожидается. 19–20 мая столбики термометров в Москве поднимутся до 13–15 градусов.