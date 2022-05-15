Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичных автомобилистов предупредили о граде и сильном ветре 15 мая

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Столичных автомобилистов предупредили о граде и сильном ветре 15 мая
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Дождь, град, гроза и сильный ветер ожидаются в Москве до конца дня 15 мая. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 15 мая.

— Просим вас соблюдать скорость, держать дистанцию, не парковать автомобили под деревьями и другими неустойчивыми конструкциями, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Опертивно».

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» назвал самый холодный день предстоящей недели в столице. По словам специалиста, таким днем будет среда, 18 мая.

В этот день в городе ожидаются ветер, дождь и температура плюс 10–12 градусов. По словам синоптика, к выходным с высокой долей вероятности холодный погодный вектор сменится на теплый, температура начнет повышаться. 21–22 мая температура в городе составит 15–17 градусов, по области — до 20 градусов тепла.

При этом в конце рабочей недели осадков не ожидается. 19–20 мая столбики термометров в Москве поднимутся до 13–15 градусов.

Москва предупреждение Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте