«Зеленскому — «Оскар»: британцы возмутились победой Украины на Евровидении

Фото: eurovision.tv

Читателей британской газеты Daily Mail возмутила победа украинской группы Kalush Orchestra на Евровидении — 2022.

— Они уже давно полируют «Оскар» для Зеленского. Ему его по той же схеме могут вручить, — написал один из пользователей.

Так, британцы назвали решение предсказуемым и предположили, что теперь представители Украины будут первыми на всех соревнованиях. Один из них отметил, что это решение было политическим, так как в реальности у Украины «была не самая лучшая песня».

Другой сравнил музыкальный конкурс с футбольным матчем, на котором Украина проигрывает, но все равно объявляется победителем. Читатели также назвали Евровидение «политическим фарсом» и выразили мнение, что зрителей «держат за дураков».

Британцы заключили, что теперь Украине «можно позволить выиграть все остальные соревнования» — чемпионат мира по футболу, чемпионат Европы и соревнования по легкой атлетике, передает РИА Новости.

Победителем Евровидения 2022 года стал украинский коллектив Kalush Orchestra. Аналитики оценили украинскую группу как фаворита музыкального конкурса. Шансы группы на победу после ее выхода в финал оценивались в 60 процентов.

После своего выступления артисты со сцены потребовали помочь их стране. Организаторы конкурса отказались считать этот лозунг политическим и не стали дисквалифицировать коллектив из восточноевропейской страны, который в итоге и стал победителем конкурса.

Итоги Евровидения — 2022 прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что без победы Украины на конкурсе картина случившегося была бы неполной.