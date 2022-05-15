Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Зеленскому — «Оскар»: британцы возмутились победой Украины на Евровидении

Анастасия Колоскова
В мире
«Зеленскому — «Оскар»: британцы возмутились победой Украины на Евровидении
Фото: eurovision.tv

Читателей британской газеты Daily Mail возмутила победа украинской группы Kalush Orchestra на Евровидении — 2022.

— Они уже давно полируют «Оскар» для Зеленского. Ему его по той же схеме могут вручить, — написал один из пользователей.

Так, британцы назвали решение предсказуемым и предположили, что теперь представители Украины будут первыми на всех соревнованиях. Один из них отметил, что это решение было политическим, так как в реальности у Украины «была не самая лучшая песня».

Другой сравнил музыкальный конкурс с футбольным матчем, на котором Украина проигрывает, но все равно объявляется победителем. Читатели также назвали Евровидение «политическим фарсом» и выразили мнение, что зрителей «держат за дураков».

Британцы заключили, что теперь Украине «можно позволить выиграть все остальные соревнования» — чемпионат мира по футболу, чемпионат Европы и соревнования по легкой атлетике, передает РИА Новости.

Победителем Евровидения 2022 года стал украинский коллектив Kalush Orchestra. Аналитики оценили украинскую группу как фаворита музыкального конкурса. Шансы группы на победу после ее выхода в финал оценивались в 60 процентов.

После своего выступления артисты со сцены потребовали помочь их стране. Организаторы конкурса отказались считать этот лозунг политическим и не стали дисквалифицировать коллектив из восточноевропейской страны, который в итоге и стал победителем конкурса.

Итоги Евровидения — 2022 прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что без победы Украины на конкурсе картина случившегося была бы неполной.

Украина Великобритания Евровидение
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте